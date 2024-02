Scuola “occupata” dai topi Alunni delle elementari a casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Una mini-vacanza non programmata per 75 bambini che frequentano la primaria. L’edificio, dove sono stati trovati deiè chiuso fino a lunedì compreso per effettuare la derattizzazione. Un provvedimento che il sindaco Giuseppe Villani non avrebbe voluto prendere se la situazione non fosse stata più rilevante del previsto. "Ho incontrato l’altra sera i genitori per spiegare la situazione – ha detto il sindaco Giuseppe Villani – e inizialmente erano molto arrabbiati. Poi hanno capito e si sono complimentati per come abbiamo gestito l’emergenza". Iarrivano dal sottotetto e vanno alla ricerca di cibo e acqua. Lunedì mattina è stato effettuato un primo sopralluogo con la ditta specializzata che ha attuato un primo intervento con colla e pastiglie, dove è vietato l’accesso ai non addetti. Ieri è stato ritrovato un altro topo. "Martedì sono ...