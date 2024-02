Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’Osservatorio sule il Disagio giovanile del CREG – Università degli Studi di Roma Tor Vergata in collaborazione con il Comune di, l’ Unione Nazionale Camere Minorili, la Fondazione Libra ETS e l’ Ambito Territoriale di– USR Lazio, organizzano giorno 06 Febbraio 2024, la 2 Edizione del “ Internationalonand Cyber”, presso la Sala Regia del Comune di, con inizio ore 09.30, tema di questa Edizione., in 144 paesi a livello mondiale, molti bambini e adolescenti hanno dichiarato di essere stati aggrediti almeno una volta nel corso dell’anno Come tiene giustamente rimarcare il rapporto dell’Unesco ‘Beyond the Numbers: Ending Violence and Harassment in Schools’, ...