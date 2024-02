Scotto | “Retroscena Perez | accordo raggiunto e poi saltato Vi dico tutto”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Giovannisvela idella trattativa tra Napoli e Udinese pertrovato e poi sfumato per volere di ADL. Problemi di lista dietro la decisione. L’esperto di calciomercato Giovanni, sulle pagine de Il Roma, ha svelato importantisulla trattativa tra Napoli e Udinese per portarein azzurro, poi definitivamente saltata. “La trattativa perè definitivamente sfumata, perché il club azzurro ha rinunciato a finalizzare l’operazione“, afferma. Il Napoli e i friulani avevano trovato un’intesa sulla base di “15 milioni offerti da De Laurentiis, fino ad arrivare alla richiesta di 18 bonus inclusi” da parte di Pozzo. Il Napoli aveva accettato, anche se “forse a malincuore”. Il ...

Aurelio De Laurentiis avrebbe un debole per il portiere acquistato la scorsa estate dal Bari di suo figlio Luigi, attualmente Caprile è in prestito ad Empoli.Aurelio De Laurentiis non ha finalizzato l'acquisto del difensore, era stato trovato persino un accordo con la società della famiglia Pozzo per Perez.Il mercato in entrata dovrebbe essere chiuso, ma fino alle 20 di oggi c’è tempo e qualcosa può ancora succedere ...