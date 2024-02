Scoperto smercio illegale di SMS | utenti rivendevano SMS non utilizzati per pochi spiccioli

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Multate due società che gestivano app che inviano SMS pubblicitari e di spam dagli smartphone degli, utilizzando gli SMS inclusi nel piano telefonico e non utilizzato. Un giro da oltre 760 milioni di SMS....

L'AGCOM insieme al Nucleo speciale della Guardia di Finanza ha scoperto la frode sulle applicazioni cash for sms: sanzionate due società di messaggistica.L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), con il supporto del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di finanza - Gruppo ...