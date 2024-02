Scontro tra due auto all’incrocio in provincia di Latina | una rischia di finire nel canale

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pubblicato il 1 Febbraio, 2024 Un brutto incidente stradale quello che si è verificato questa mattina al confine tra i comuni di Sezze e Sermoneta, esattamentetra via del Murillo e via delle Tufette. Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale di Sermoneta, giunta sul posto con due pattuglie, dueFiat, una 500L ed una 600, sono entrate in collisione, evidentemente perché una delle due non ha visto arrivare l’altra. L’più grande, la 500, arrivava da via Tufette mentre l’altra procedeva verso via degli Archi al momento dello. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma la 500L hato dinel fosso, in questi giorni gonfio d’acqua, fermandosi proprio sul suo ciglio. L’ambulanza del 118 ha soccorso una delle guidatrici, rimasta ...