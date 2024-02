Scontro frontale con un camion Muore sul colpo automobilista

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L’impatto tra il suo Fiat Doblò ed un autoarticolato che viaggiava in direzione contraria è stato violentissimo e per lui non c’è stato scampo. Luca Carlo Flospergher, 57 anni, imbianchino residente a Granozzo con Monticello, paesino di poco più di mille abitanti in provincia di Novara giusto al confine con la Lombardia, è morto sul. L’incidente è avvenuto ieri pochi minuti prima delle 14 lungo il tratto della provinciale 26 che collega Mortara a Ceretto Lomellina in territorio di Castello d’Agogna. In quel punto la carreggiata, che scorre dritta, non è particolarmente ampia. L’artigiano stava dirigendosi verso Mortara quando, per cause che saranno determinate dai rilievi dei carabinieri della Compagnia di Vigevano, avrebbe invaso la corsia opposta mentre stava sopraggiungendo un autoarticolato di una azienda di logistica del Mantovano. Il conducente, un uomo ...