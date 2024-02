Sconti | menù bimbi e Made in Italy | l’iniziativa del governo per riportare le famiglie numerose al ristorante

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 1 febbraio 2024)ah hoc, e una indiscutibile opportunità di valorizzare fruizione e qualità del settore della ristorazione italiana. Sono molteplici gli obiettivi perseguiti nell’ottica di un traguardo centrato già nell’ideazione del progetto Aggiungi un posto a tavola che c’è un bambino in più al via oggi con l’intento dichiarato dai suoi realizzatori e promotori di andare incontro alle esigenze e alle possibilità delle, in particolar modo quellecon figli a carico. “Aggiungi un posto a tavola”, la mossa delperlealE allora, illustrando la campagna al via oggi – ribattezzata nel segno del celebre successo teatrale a cui la denominazione rimanda – i ministri coinvolti ...