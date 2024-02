Scommesse clandestine internazionali | in corso operazione Guardia di Finanza

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Aversa. Dalle prime ore della mattina è inun’delladidi Napoli – coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord – tesa a smantellare un’associazione a delinquere transnazionale dedita alla raccolta di. In particolare i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli stanno eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord nei confronti di undici indagati. I dettagli dell’verranno diffusi neldella conferenza stampa che si terrà alle 10 ad Aversa (Caserta) negli uffici della Procura di Napoli Nord alla presenza del Procuratore Maria Antonietta Troncone.

Napoli, 1 febbraio 2024 – Scoperta una rete di Scommesse clandestine e riciclaggio internazionale : è in corso un blitz nel Napoletano . Dalle prime ... (quotidiano)

Tempo di lettura: < 1 minuto Dalle prime ore della mattina è in corso un’ operazione della Guardia di Finanza di Napoli – coordinata dalla ... (anteprima24)

Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro!(ANSA) - LECCE, 01 FEB - Dichiarando una falsa assunzione come braccianti agricoli, 1.228 persone sarebbero riuscite a truffare l'Inps per oltre sette milioni di euro, ottenendo illegittimamente inden ...NAPOLI, 01 FEB - Dalle prime ore della mattina è in corso un'operazione della Guardia di Finanza di Napoli - coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord - tesa a smantellare un'associazio ...