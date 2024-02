Scommesse clandestine internazionali | in corso operazione Gdf

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Dalle prime ore della mattina è inun’della Guardia di Finanza di Napoli – coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord – tesa a smantellare un’associazione a delinquere transnazionale dedita alla raccolta di. In particolare i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli stanno eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord nei confronti di undici indagati. I dettagli dell’verranno diffusi neldella conferenza stampa che si terrà alle 10 ad Aversa (Caserta) negli uffici della Procura di Napoli Nord alla presenza del Procuratore Maria Antonietta Troncone. L'articolo proviene da ...

AVERSA – Tre persone arrestate per scommesse clandestine. Eseguita un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della Procura della Repubblica pr ...dalle scommesse clandestine e dalle attività di gioco illecite – il PREU (prelievo unico erariale) spettante per legge; rilevato che tale fenomeno si ascrive nell’ambito di una ricorrente presenza del ...Raccolta di scommesse clandestine. E' questo il fine ultimo dell'organizzazione contro la quale è in corso dall'alba una maxi operazione della Guardia di finanza, coordinata dalla Procura della ...