Scienza | L’Oréal premia le donne | candidature prorogate al 12 febbraio

(Di giovedì 1 febbraio 2024)Italia proroga il bando per partecipare alla ventiduesima edizione del premio Young talents Italia –Italia Unesco per lee la. Le ricercatrici interessate potranno presentare la candidatura attraverso il sito forwomeninscience.com, entro il 122024. Il programma, promosso in collaborazione con la commissione nazionale italiana per l’Unesco, nei suoi ventidue anni di storia, hato 112 ricercatrici, supportando i loro progetti di ricerca e i loro studi nel nostro Paese. Per coinvolgere un numero più ampio di ricercatrici e per avere una maggiore compatibilità con altre Borse di studio di cui le candidate possono risultare vincitrici, da quest’anno la borsa di studio diventa un Premio. Un’apertura che vuole dare ancora una volta un segnale ...