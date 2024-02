Sci | Kilde dall’ospedale | “In questo momento obiettivo è tornare a camminare”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Aleksander Aamodtè tornato a parlare dopo la spaventosa caduta nella discesa di Wengen, nella quale il campione norvegese classe 1992 ha riportato un profondo taglio alla gamba oltre a problemi alla spalla. Toni cauti e seri quelli usati dal 31enne, che ha sottolineato la delicatezza delle sue condizioni: “Adesso l’non è legato allo sci ma alla vita di tutti i giorni, devo– spiega – I nervi sono coinvolti, quindi la situazione è in una fase iniziale e molto incerta. Non sappiamo quanto tempo ci vorrà, bisogna avere una visione d’insieme e non pensare solo all’aspetto sportivo.” Parole pesanti quelle di, che sembra addirittura mettere in dubbio il suo futuro nella Coppa del Mondo di sci alpino. Grande preoccupazione nell’ambiente per uno dei velocisti più ...