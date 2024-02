Sci Alpino | Aleksander Aamodt Kilde | “Prima di tutto voglio tornare a camminare Poi penserò allo sci”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dopo il tremendo botto relativo alla caduta in discesa a Wengen, di qualche settimana fa,è tornato a parlare questa mattina dando degli aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche in seguito al periodo trascorso in ospedale, per un problema alla spalla e sopratper un taglio profondo alla gamba. Il 31enne norvegese ha affermato, con tono molto serio: “In questo momento si tratta di poterdi nuovo. Non si tratta dicon gli sci ai piedi, ma dialla vita di tutti i giorni”. “Ora – ha aggiunto nella traduzione di Eurosport – sono in una fase molto iniziale. I nervi sono coinvolti, quindi quando è così, le cose sono molto incerte. Ora si tratta di avere una visione d’insieme di quanto tempo possono durare le cose. Non ...