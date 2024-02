Schlein PD | “Mi ha inorridito la scelta di mettere il merito nel nome del ministero”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) "Come Pd dobbiamo fare di tutto per ridare centralità nel dibattito pubblico alla scuola, al diritto alla conoscenza". Così Ellyalla commemorazione di Luigi Berlinguer alla Camera. L'articolo .

Come sull'Eliseo, il capo dei grillini sceglie l'ambiguità anche per il voto Usa. Indignazione a sinistra: "Lui riferimento dei progressisti". Renzi: "Senza dignità" ...(ANSA-AFP) - NEW YORK, 28 GEN - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha chiesto agli Stati di "garantire la continuità" dell'Agenzia per i rifugiati palestinesi, l'Unrwa, dopo che molti ...La Corte di Giustizia delle Nazioni Unite ha ordinato a Israele di prevenire «atti di genocidio», ha chiesto di limitare morti e danni ai civili, ma non è arrivata a imporre la sospensione dell'operaz ...