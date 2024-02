Schlein | “Conte? Non accetto mistificazioni | sbaglia strada”

Leggi tutta la notizia su lopinionista

ROMA – "Troppo spesso leggo di litigi tra Pd e M5s, per litigare bisogna essere in due. Mai ho lanciato una polemica strumentale verso un'altra forza di opposizione. Se qualcuno pensa di attaccare o insultare il Pd invece del governo stando". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, parlando con i giornalisti alla Camera. "Credo che la gente si renda conto di chi lavora alla costruzione di una alternativa urgente alla destra, dare l'idea che non ci possa essere un'alternativa e' un favore a Meloni. Non siamo disponibili a accettare costantie attacchi che mirano al bersaglioto", ha aggiunto.