Schlein a Conte | Basta attacchi M5s | Il confronto non è un litigio

(Di giovedì 1 febbraio 2024) AGI - La lunga scia di botta e risposta fra Ellye Giuseppenon comporta uno stop al dialogo e, soprattutto, alla costruzione di un campo progressista da contrapporre alla destra di governo. Fonti del Movimento 5 Stelle sottolineano come, soprattutto in politica, unnon può essere considerato un "". Eppure, alla presentazione del libro di Roberto Speranza, i toni sono sembrati subito accesi, sebbene improntati all'ironia. Certo, Giuseppeè tornato a fare riferimento all'approccio "bellicista" del Pd sull'Ucraina, nervo scoperto dei dem. Ma i Cinquestelle segnalano pure che ad aprire le danze è stato Roberto Speranza che, nel bel mezzo del discorso sulla crisi pandemica, ha lasciato cadere il riferimento a una "equiparazione tra Biden e Trump" che ...

Roma, 31 gen. (askanews) – “Non ho perso la calma . Continuiamo a lavorare in maniera unitaria, ma esigiamo anche il rispetto e non i continui ... (ildenaro)

“Col M5S continuiamo a lavorare in maniera unitaria, ma esigiamo anche il rispetto e non i continui attacchi e le mistificazioni, che non servono a costruire l’alternativa. Sono zen e anche un po’ Zan ...Sinistra (Politica) La segretaria al contrattacco dopo la rivolta dem per l’accusa dei 5s di «bellicismo»: «Senza di noi non c’è alternativa a Meloni, l'avvocato sbaglia strada». Poi va alla presentaz ...Elly Schlein continua a definirsi «zen» e assicura di «non aver perso la calma» («Non ho il problema del testosterone ...