Schillaci | ' dieta mediterranea poco seguita | educare giovani anche al ristorante'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (Adnkronos Salute) - "La percentuale di italiani che segue la” è “ancora bassa”. Eppure “adottare corretti stili di vita è fondamentale per stare bene e prevenire l'insorgenza di malattie”. E questo vale maggiormente per i più piccoli: "Un bambino che segue una corretta alimentazione sarà un adulto in salute e potrà a sua volta farsi promotore di uno stile di vita alimentare sano,quando si va al". Così, in sintesi, il ministro della Salute, Orazio, ha spiegato il suo sostegno all'accordo, presentato oggi al Mimit, con il settore della ristorazione ‘Aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più', per menù sani e sostenibili per le famiglie,al ristornate. A firmare l'accordo la ministra della Famiglia Eugenia ...