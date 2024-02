Schierarsi piazza di Villaricca Di Vivo | Nessun Passaggio Ci siamo solo iscritti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024)di. È bastato aprire una pagina Facebook per mettere in fermento la polemica politica con ipotetici passaggi in Consiglio comunale È bastato l’apertura della pagina Facebook “di(Associazione fondata da Alessasndro Di Battista) per far partire le fibrillazioni politiche. Al centro delle voci un eventualedei Consiglieri della “lista CA.S.A.” che conta due nell’amministrazione della coassessori Francesco Mastrantuono e Paolo Di Marino oltre i Consiglieri comunali Umberto Di, Vincenzo Di Rosa, Silvio Cacciapuoti e Teresa D’Aniello. Tante le voci che si rincorrono e arrivate in redazione. Alcune di esse addirittura parlavano di undei soli ...