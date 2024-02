Schianto terribile | Giovanni muore a soli 20 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dichiarata la morte cerebrale diColognese, ventenne di Oderzo, in provincia di Treviso. Ieri, mercoledì 31 gennaio, il ragazzo si era schiantato con l’auto su un platano in via Palugai a Gorgo al Monticano. I vigili del fuoco e gli altri operatori accorsi sul posto hanno dovuto lavorare al lungo per liberare il giovane dalle lamiere della sua Fiat 500.Leggi anche: Orrore in strada, l’attacco con l’acido provoca 9 feriti, tra cui due bambine La dinamica dell’incidenteColognese era stato trasportato d’urgenza dal personale del Suem ed elitrasportato in ospedale in codice rosso. Ma questa mattina è stata dichiarata la morte cerebrale. Era molto conosciuto a Oderzo, perché giocava a calcio nelle giovanili dell’Opitergina. Sono in corso i rilievi sulle dinamiche dello, ...