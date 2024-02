Schianto con la 500 contro un platano | dichiarata la morte cerebrale del giovane 20enne

(Di giovedì 1 febbraio 2024) GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - Non ce l'ha fatta Giovanni Colognese, 20 anni, ilrimasto vittima di un incidente ieri sera, 31 gennaio, in via Palugai a Gorgo al...

Rocambolesco incidente stradale quello che si è verificato questa notte a Casoria intorno all’1.30: un’ auto mobile, per cause ancora in fase di ... (teleclubitalia)

PESARO C?era nebbia come non si vedeva ormai da tempo l?altra notte lungo la Montelabbatese , un muro latteo e denso che riduceva notevolmente la ... (corriereadriatico)

Se lo aspettava Elena Uccello, la mamma del piccolo Manuel, il bambino morto nello schianto tra la sua auto e quella, lanciata a ...È morto all'ospedale al Ca' Foncello di Treviso Giovanni Colognese, il 20enne rimasto coinvolto in un incidente stradale ...GORGO AL MONTICANO - Non ce l'ha fatta Giovanni Colognese, 20 anni, il giovane rimasto vittima di un incidente ieri sera, 31 gennaio, in via Palugai a Gorgo al Monticano ...