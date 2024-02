Schianto con la 500 contro un platano | dichiarata la morte cerebrale del 20enne

(Di giovedì 1 febbraio 2024) GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - Non ce l'ha fatta Giovanni Colognese, 20 anni, il giovane rimasto vittima di un incidente ieri sera, 31 gennaio, in via Palugai a Gorgo al...

Rocambolesco incidente stradale quello che si è verificato questa notte a Casoria intorno all’1.30: un’ auto mobile, per cause ancora in fase di ... (teleclubitalia)

PESARO C?era nebbia come non si vedeva ormai da tempo l?altra notte lungo la Montelabbatese , un muro latteo e denso che riduceva notevolmente la ... (corriereadriatico)

GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - Non ce l'ha fatta Giovanni Colognese, 20 anni, il giovane rimasto vittima di un incidente ieri sera, 31 gennaio, in ... (ilgazzettino)

Se lo aspettava Elena Uccello, la mamma del piccolo Manuel, il bambino morto nello schianto tra la sua auto e quella, lanciata a ...È morto all'ospedale al Ca' Foncello di Treviso Giovanni Colognese, il 20enne rimasto coinvolto in un incidente stradale ...GORGO AL MONTICANO - Non ce l'ha fatta Giovanni Colognese, 20 anni, il giovane rimasto vittima di un incidente ieri sera, 31 gennaio, in via Palugai a Gorgo al Monticano ...