Schiacciato da un furgone mentre lavorava sul Po | morto un operaio sessantenne

(Di giovedì 1 febbraio 2024) È stato investito e probabilmenteda uncon cisterna unstava lavorando della zona golenale del Po, in provincia di Ferrara. L’uomo era impegnato nell’abbattimento di alcuni pioppi e nel rimboschimento di un’area privata. L’incidente è avvenuto verso le 8:45 di giovedì: l’stava rifornendo un trattore quando è statodal mezzo. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, lo Spisal – il Servizio di prevenzione infortuni sul lavoro dell’Asl – e anche i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.