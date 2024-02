Schiacciato da un camion cisterna | muore sul colpo un operaio di 59 anni

(Di giovedì 1 febbraio 2024) ROVIGO - Undi 59, Alessandro Ottoboni, è morto sul lavoro questa mattina, 1 febbraio, in un'area golenale a Guarda Ferrarese, nel territorio di Riva del Po....

Incidente sul lavoro questa mattina all’interno di un’azienda che lavora il marmo , in località Stallavena, nel comune di Grezzana (Verona) . La ... (feedpress.me)

Nuovo infortunio sul lavoro oggi, 21 dicembre 2023, in provincia di Lucca L'articolo Lucca : 56enne schiacciato contro il muro da un camion nella sua ... ()

L'incidente a Maccarese, sul litorale Roma no. La vittima 30enne si trovava su una gru e stava svolgendo lavori di manutenzione Un operaio meccanico ... (sbircialanotizia)

ROVIGO - Un operaio di 60 anni è morto sul lavoro questa mattina, 1 febbraio, in un'area golenale a Guarda Ferrarese, nel territorio di Riva del Po. L'uomo, residente a Taglio ...Operaio di 60 anni morto schiacciato da un furgone-cisterna durante il turno di lavoro a Guarda Ferrarese, in provincia di Ferrara: inutili i soccorsi ...Operaio di 60 anni morto schiacciato da un furgone-cisterna durante il turno di lavoro a Guarda Ferrarese, in provincia di Ferrara: inutili i soccorsi ...