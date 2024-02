Scelte le 15 scuole che attiveranno le prime Comunità Energetiche

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma 1 febbraio 2024. Approvata in Giunta capitolina la delibera con l’elenco delle 15che sul tetto ospiteranno impianti fotovoltaici a servizio di. Coinvolteprimarie, secondarie e licei in diversi quartieri della città, una struttura per ogni municipio. Il provvedimento consente all’Ufficio Clima e al Csimu (Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana), con il supporto del Dipartimento Centrale Appalti, di avviare la manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti interessati alla realizzazione degli interventi. Al termine di un percorso di confronto con i diversi municipi sono stati indicate le seguenti strutture scolastiche: · Municipio 1 – IC Umberto I -Dante Alighieri · Municipio 2 – IC Montessori · Municipio 3 ...

tempo di lettura: < 1 minuto orientamento scolastico, è tempo di Open day per le scuole beneventane e non solo. Per quanto riguarda il Convitto ... (anteprima24)

Il “problema” dell’iscrizione è solo in prima: per le classi successive l’iscrizione viene fatta d’ufficio dalla scuola frequentata. Nel caso in cui si voglia cambiare scuola, non occorre fare ...Parente delle chitarre, l’ukulele condivide con loro la forma e le corde, ma a differenza di queste ultime emette un suono più dolce.Si chiama “We Stand 4 STEM – Insieme per supportare le discipline scientifiche” la nuova campagna di comunicazione lanciata da Valore D in occasione della Settimana Nazionale ...