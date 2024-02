Scappa all’alt | tampona auto dell’Arma Poi scatta l’inseguimento | arrestata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sonote le manette per una 52enne italiana, accusata di ricettazione, evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo dei carabinieri, la donna ha bruciato l’alt, iniziando una folle corsa lungo la tangenziale Ovest, anche con pericolose manovre tanto dare una delle gazzelle. I militari l’hanno inseguita per svariati chilometri fino a bloccarla in prossimità dell’uscita di Settimo Milanese. La 52enne è statae si è anche beccata una denuncia per la ricettazione del veicolo: l’è stata restituita al proprietario, che ne aveva denunciato il furto il 24 gennaio a Sesto. La donna era stata giàper evasione dagli arresti domiciliari il 14 gennaio.