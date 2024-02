Sarà presidente della XI Zona Campanini nominata in Federvela

POSSAGNO (TREVISO) - « Vittorio Sgarbi non sarà più presidente della Fondazione Canova». Il sindaco di Possagno Valerio Favero annuncia la decisione ... (ilgazzettino)

Elena Bonetti e Ettore Rosato entrano in Azione - Calenda : «Saranno vicepresidente e vicesegretario»

Non è una sorpresa, per chi segue le vicende dell’ormai ex Terzo polo. Dei malumori interni a Italia Viva dell’ex ministra e dell’ex presidente del ... (open.online)