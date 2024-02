Sap | “In memoria di Raciti istituire una giornata contro la violenza negli stadi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiunalaindi Filippo, l’Ispettore ucciso il 2 febbraio di 17 anni fa fuori dall’Angelo Massimino di Catania durante i disordini scoppiati tra Ultras del Catania e del Palermo. È l’appello lanciato dal Sindacato Autonomo di Polizia in occasione dell’anniversario della morte del collega. Proprio per questo il SAP di Benevento ha scritto al Senatore Domenico Matera e all’Onorevole Francesco Maria Rubano per presentare la proposta. “Dal 2007 – ha spiegato Massimo Sgambato Segretario Provinciale del SAP di Benevento – anno in cui accadde questo tragico e infausto evento, sono stati fatti dei lenti ma lunghi percorsi che hanno consentito di apportare un reale cambiamento ...