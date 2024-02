Sanzioni Usa ai coloni israeliani violenti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il presidente americano Joe Biden firmerà oggi un ordine esecutivo che consentirà agli Stati Uniti di imporre nuoveai– e potenzialmente anche ai politici e ai funzionari governativi– coinvolti in attacchicontro i palestinesi. Ad anticiparlo è stato il sito di notizie Axios, citando due funzionari statunitensi, poi è arrivata anche la conferma della Casa Bianca. Isecondo gli Usa stanno minacciando la soluzione a due stati e hanno compiuto oltre 500 attacchi contro i palestinesi L’ordine esecutivo, che non ha precedenti, mostra la determinazione dell’amministrazione Biden contro l’estremismo deiche hanno provocato la morte di 8 palestinesi in Cisgiordania e il ferimento di ...