Santanchè | Visibilia editore sull’orlo del crac L’ispettore del tribunale inguaia la ministra | “A garanzia ora c’è solo la sua casa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024), già amta dal ministro del Turismo Daniela(novembre 2021), corre rapida verso il fallimento. Non: a tutela dei crediti dinei confronti disrl in liquidazione ora c’èladella stessae costituita dalla suamilanese. È questo il senso delle 26 pagine di nota ispettiva depositata ieri agli atti del processo civile intentato da alcuni azionisti di minoranza. In sostanza, alilfallimentare aveva rivolto tre specifici quesiti. A partire dai bilanci del 2022 che, si legge, risultano falsi. Scrive infatti la dottoressa Daniela Ortelli: “Il ...