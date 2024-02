Sanremo | si aggiornano le quote sui possibili vincitori

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Se solo qualche settimana fa sono state date le primedei favoriti alla vittoria secondo i bookmaker, arrivano alla vigilia della settimana sanremese nuove previsioni, dai bookmaker nostrani, che ribaltano le carte in tavola. Quello che appare chiaro è che la vittoria del Festival diè donna. Manca sempre meno alla messa in onda del Festival di, quest’anno prevista dal 6 al 10 febbraio. Amadeus tornerà in scena sul palco dell’Ariston per l’ultimo anno, dopo quattro brillanti edizioni in cui ha raggiunto importanti risultati, soprattutto a livello di share. Quest’anno ci sarà un cast d’eccezione e tra i nomi dei 30 big annunciati i bookmaker hanno già inquadrato il vincitore di quest’edizione.: itra Angelina Mango e Annalisa, foto Ansa – VelvetMagI bookmaker ...

