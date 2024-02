Sanremo 2024 | tutti gli ospiti serata per serata

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Gigliola Cinquetti (US Rai) Una volta selezionati i Big in gara e definite le co-conduzioni, l’altro tassello fondamentale riguarda gli. Amadeus ha deciso chi accogliere al Festival di; il parterre andrà ad arricchirsi di giorno in giorno e DavideMaggio.it vi aggiornerà quotidianamente sulla lista dei protagonisti attesi. Ecco, ad oggi, chi sono gliufficiali,perprima, martedì 6 febbraio - Tedua (palco galleggiante) - Lazza (Piazza Colombo)seconda, mercoledì 7 febbraio - Giovanni Allevi - John Travolta - Bob Sinclair (palco galleggiante) - Rosa Chemical (Piazza ...