Sanremo 2024 | Mahmood presenta il nuovo album e svela | “Tornerei al Festival ogni anno”

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Dopo gli applausi di Soldi e il duetto su Brividi,cambia ancora una volta pelle e sul palco deldiporta Tuta Gold, un brano baile funk, diverso dunque dai primi due, che lo hportato alla vittoria. Per questo c’è da aspettarsi di tutto, dalla produzione al look. “Il ritornello è feroce, non cattivo, ma forte”, spiega durante la conferenza stampa di avvicinamento alla kermesse e, nel suo caso, dizione delNei letti degli ...