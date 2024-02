Sanremo 2024 | la nostra analisi dei testi | ecco la frase che ci ha ‘colpito’ di più in negativo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Potevamo stupirvi con la solita ricerca delle parole “sole, cuore, amore” neidei brani di 74esimo Festival di(ce ne sono, ma sempre meno). E invece prenderemo cinque brani emblematici per capire cosa sta succedendo tra i versi cantati in gara. Partiamo dal pop fuso all’hip hop. Strofa, ritornello, inciso addio. Impazzano allusioni, assonanze, anglismi in uno zibaldone disarticolato da messaggini su Whatsapp e proclami da scivoli per gli skate. Capoclasse? Mahmood. Il già due volte vincitore diin Tuta Gold sventola il segreto di Pulcinella: dove tiene i “5 cellulari nella tuta gold” il protagonista del suo omonimo brano? L’iniziazione del giovane wertheriano passa dal ricordo del “ballavamo nella zona Nord/quando mi chiamavi fra” e ha un ostinato tentativo di non riprendere il telefonino (ma che dico uno, ben ...

Fazio proibito per Sanremo Non per tutti. I cantanti non possono andarci, i conduttori sì. Nel salotto di Che Tempo che fa, domenica 4 febbraio, arriveranno infatti Amadeus e Fiorello. I ...Dopo la vittoria nel 2020 con "Fai Rumore" (triplo platino), Diodato torna all'Ariston per la quarta volta, dopo la partecipazione nel 2014 con il brano "Babilonia", nel 2018 con "Adesso" insieme al ...Come ogni mattina, anche oggi è andata in onda una nuova puntata di "Viva Rai2!", il morning show di Fiorello che in diretta dal Foro Italico suona ...