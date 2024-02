Sanremo 2024 | “John Travolta ospite” | e non è la prima volta

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Amadeus non ha ancora finito di sorprendere il proprio pubblico. Per la sua quinta e ultima edizione consecutiva ecco un colpo di coda che ha del clamoroso:. La star di Hollywood farà dunque ritorno nel prestigioso teatro dell’Ariston dopo quasi 10 anni. L’ultima, infatti, era stato nel 2006, quando il direttore artistico e conduttore era Giorgio Panariello. Al tempo si creò una situazione davvero surreale ed esilarante, con l’attore ritrovatosi a massaggiare i piedi di Victoria Cabello. Sarebbe splendido se la sua presenza portasse a un’interessante intervista e non soltanto a un rapido passaggio sul palco. Dopo Russell Crowe, dunque, ancora una finestra aperta sul mondo del cinema USA.