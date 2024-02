Sanremo 2024 | Irama | “Sputerò in faccia la mia verità su mancanze e distanze Sono fuggito in Puglia | un mondo che amo e meno artefatto di Milano”

(Di giovedì 1 febbraio 2024)torna in gara al 74esimo Festival dicon “Tu no” (Warner Music Italy), un brano nel quale orchestra e voce si esaltano l’un l’altro al massimo.racconta il senso di mancanza e quello della distanza nel significato più ampio del termine, non solo in senso romantico. Nella serata dedicata alle cover di venerdì 9 febbraio,salirà sul palco con Riccardo Cocciante e canteranno insieme il brano “Quando finisce un amore”, pubblicato esattamente cinquant’anni fa, nel 1974. Il brano perè stata la tua unica scelta?‘Tu No’ è stata l’unica scelta e l’unico pezzo che ho mandato per. È la prima canzone che ho scritto all’inizio dello scorso anno e rappresenta un nuovo inizio in tutti i sensi di quello che sarà un disco che cambierà ...

Milanese, trentaquattro anni, Rose Villain farà il suo grande debutto all’Ariston come Big, sebbene avesse già calcato il palco a Sanremo 2023 in coppia con Rosa Chemical nella serata duetti: “Sono un ...In attesa di vederli sul palco dell’Ariston come artisti in gara per la 74° edizione del Festival di Sanremo, Il Volo ha annunciato Tutti per uno – Capolavoro, 15 imperdibili appuntamenti estivi – ...Tra i big in gara a Sanremo, quest'anno c'è anche il cantante Geolier, che ha deciso di portare una canzone completamente in napoletano, suscitando nel pubblico non poche polemiche ...