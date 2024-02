Sanremo 2024 | i Jalisse tornano al Festival dopo 27 anni di ‘no’ | l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

Si sono sentiti dire "no" per 27 volte di seguito, ma forse questa sarà la volta buona. Non per tornare in gara, ma per fare comunque parte in qualche modo di. Stiamo parlando dei, il duo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian che nel 1997 trionfò con Fiumi di parole ma che poi non ha più ritrovato il successo. Neglisi sono costantemente candidati per tornare all'Ariston, ma nessun direttore artistico li ha più scelti per la kermesse. Tanta perseveranza va però premiata, e in tal senso si starebbe muovendo Fiorello. Lo showman, come noto, sabato 10 febbraio sarà co-conduttore della serata finale dele, come riporta Davidemaggio.it, "starebbe cercando di coinvolgere i". Al momento non è ancora dato sapere che cosa ha in mente 'Ciuri', ma