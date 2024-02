Sanremo 2024? I 5 anni di Amadeus hanno stravolto e rinnovato il Festival

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Grazie a scelte coraggiose, soprattutto sul fronte musicale,in cinqueha reinventato il Teatro Ariston di, facendolo tornare al centro del villaggio nazional(popolare). Cinquee dirsi addio, o forse sarebbe meglio dire arrivederci. Dopo aver eguagliato i giganti Mike Bongiorno (1963/67) e Pippo Baudo (1992/96), con 5 conduzioni consecutive,si appresta a vivere il suo 5° e per il momento (?) ultimodi, in qualità di direttore artistico, conduttore, o semplicemente deus ex machina. Avute le redini da Claudio Baglioni, che a sua volta aveva attinto a piene mani da quanto di buono fatto da Carlo Conti, Amedeo Umberto Rita Sebastiani ha preso il leggendario Ariston, semplice multisala cinematografica undici mesi l'anno, ...

