Sanremo 2024 | Ecco Quanto Guadagnano I Cantanti!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La 74esima edizione del Festival dista per aprire i battenti e i 30 big in gara si apprestano a salire sul palco dell’Ariston per farci ascoltare i loro brani. Nell’attesa, ci si sta domandando quale sia il compenso degli artisti in gara. Insomma,i cantanti per partecipare al Festival? In realtà non percepiscono un vero e proprio compenso, ma una sorta di rimborso spese. Si tratta di una cifra che a molti può sembrare altissima ed esagerata.di che cifre stiamo parlando!i cantanti ale cifresta per aprire i battenti. Mancano poche settimane all’inizio di questa 74esima edizione della kermesse canora, condotta per il quinto anno consecutivo ...