Sanremo 2024 | da Ghali a Fiorella Mannoia | i brani politici che emergono dalla melassa amorosa 

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Passano i liricisti, passa la stagione del grande cantautorato, passa il pop sintetico degli anni Ottanta, passa quello generalista dei Novanta, passa anche quello televisivo dei 2000 e anche l’approccio indie in voga fino a pochi anni fa. Ora è la stagione del rap e probabilmente passerà anche questa, ma è chiaro che con l’andare del tempo anche la letteratura musicale si modifica, si modella, si alimenta del linguaggio di chi la ascolta, quindi soprattutto i più giovani, e questo trend è chiaro che si manifesti poi quando andiamo a scoprire di cosa parlano i testi delle canzoni del Festival di, che in questo caso potremmo interpretare come fotografia precisa non solo di ciò che l’artista singolo vuole raccontarci ma cosa la musica italiana in generale vuole raccontarci, una sorta di termometro del nostro sentimentalismo comune, della nostra sensibilità ...