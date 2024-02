Sanremo 2024 | attore internazionale ospite | altro colpaccio di Amadeus

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Martedì 6 febbraio prenderà il via la nuova edizione del Festival di. Tutto è pronto, o quasi. A quanto pare, infatti,sta sfoderando gli ultimi assi nella manica per riuscire a rendere quella di quest'anno, che dovrebbe essere anche l'ultima sotto la sua conduzione, un'edizione davvero indimenticabile. Dopo aver annunciato la presenza di Russel Crowe sul palco del Teatro Ariston, il conduttore pare sia riuscito ad ottenere una risposta favorevole anche da un'altra stardel mondo del cinema. A sganciare questa bomba è stato DavideMaggio.it, il quale ha dato per certa la notizia, anche se il conduttore non si è ancora sbilanciato sulla faccenda. John Travolta sbarca a: per lui non è la prima volta L'edizione del Festival di...