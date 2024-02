Sanremo 2024 | Amadeus ruba un altro ospite | ma si tratta di una super star

Secondo quanto ri porta no le indiscrezione si vocifera che Andrea Muller si esibirà a Sanremo 2024 accanto a una Big in gara L'articolo Alessandra ... (novella2000)

Perché Jannik Sinner non andrà al festival di Sanremo 2024: il vero motivo dietro il no al direttore artistico Amadeus.Così Diodato parla del brano che porterà in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, "Ti muovi", che ha scritto, composto e arrangiato. "Per raccontarlo userei la parola 'emozione' - spiega ...Ma i tempi cambiano, cambiano le opportunità e pure quello che si dava per certo oggi non lo è più. Pochi giorni a Sanremo e arriva la notizia Mancano davvero pochissimi giorni a Sanremo, una manciata ...