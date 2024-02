San Rossore a misura di lupo | Bani | “L’ecosistema del Parco torna all’equilibrio naturale”

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pisa, 1° febbraio 2024 – Si sono stabilizzati a Sanprediligendo le aree con minor presenza umana, dove trovano anche la selvaggina di cui cibarsi: sono i lupi, un branco di sette individui attivi soprattutto nelle ore notturne. Sono monitorati quotidianamente dal responsabile delle attività di gestione e ricerca Marco Del Frate insieme a Paolo Bongi, sotto la responsabilità scientifica del professor Marco Apollonio nell’ambito della collaborazione tra Entee Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari. Negli ultimi giorni sono stati dotati di radiocollari satellitari la giovane femmina chiamata 'Mea' ed il maschio chiamato 'Mariano' in ricordo di Mariano Tramontana, ex-guardiarecentemente scomparso. Le operazioni sono state effettuate in maniera non traumatica ed hanno reso possibili la ...