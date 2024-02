San Marco in Lamis | una pala meccanica per l’assalto allo sportello postamat Nella notte

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Bottino da quantificare. È stata utilizzata anche unadai banditi per distruggere e portare via loa Sanin. L'articolo Sanin: unaper proviene da Noi Notizie..

ag71729 nel caratteristico piazzale comune della contrada san marco,tra locorotondo e fasano, inserito in un contesto abitato e con servizi, proponiamo in vendita struttura a trulli e lamia, in parte ...A San Giovanni Rotondo il rogo di una vettura probabilmente nel tentativo di far esplodere un bancomat. Altre quattro automobili incendiate nella provincia di Lecce ...Nove carri allegorici, decine di gruppi mascherati per un totale di oltre 500 componenti, animazione per i più piccoli, musica, stand gastronomici e l’immancabile lancio di caramelle e cioccolatini. E ...