Sampdoria-Modena | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I blucerchiati devono continuare a guardarsi alle spalle prima di puntare ai playoff, per i quali sono tornati in corsa i canarini.si giocherà sabato 3 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Marassi: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo due sconfitte consecutive, i blucerchiati sono tornati a vincere portandosi al quattordicesimo posto con 26 punti. La squadra di Pirlo ha un margine di cinque punti sulla zona playout, il che non lascia tranquilli e non consente ancora di ambire ad un difficile piazzamento nei playoff La splendida affermazione contro la capolista Parma hanno rilanciato le ambizioni playoff degli emiliani, che ora sono ottavi con 31 punti. La squadra di Bianco è riuscita ...