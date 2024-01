Salis | Orban | magistrati sono indipendenti | diritti sono garantiti

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Bruxelles, 1 feb. (askanews) – A Giorgia Meloni “ho illustrato tutta la storia. Iungheresi non rispondono al governo, la magistratura è indipendente, non posso influenzarli in nessun modo. L’unica cosa su cui posso intervenire è fornire i dettagli sulla detenzione ed esercitare un’influenza perchè abbia un equo trattamento. tutti i”. Così il premier ungherese, Viktor, sul caso di Ilaria, al termine del colloquio a Bruxelles con Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Giorgia Meloni incontra Viktor Orbán . In tarda serata il premier ungherese è arrivato all'hotel Amigo di Bruxelles per un faccia a faccia con la ... (ilmessaggero)

Roma, 31 gennaio 2024 – Il Caso di Ilaria Salis , la monzese detenuta in Ungheria dopo un aggressione a militanti neonazisti, non smette di far ... (quotidiano)

Trattative nella notte all'Hotel Amigo di Bruxelles alla vigilia del difficile Consiglio europeo straordinario di domani. La premier Giorgia Meloni e il primo ministro ungherese Viktor Orban hanno avu ...