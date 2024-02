Salis | informativa urgente Tajani l' 8 2

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 febbraio 2024) 12.18 Sulla vicenda di Ilaria, detenuta in Ungheria, il ministro degli Esteriterrà un'l'8 febbraio, alla Camera e poi al Senato. Intanto,a ReStart,precisa: "Gli accordi prevedono che qualora lei fosse ai domiciliari in Ungheria potrebbe venire ai domiciliari in Italia. La richiesta deve essere fatta dai suoi avvocati,cosa che ancora non è stata fatta". E a Salvini: "Un errore trasformare una vicenda giudiziaria in vicenda politica", governo è "garantista". Critica Orban: "Gioca su 2 fronti"in Ue."Non mi piace"