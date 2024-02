Salis | delegazione Cgil consegna “Dei delitti e delle pene” a console dell’Ungheria | “Immediata liberazione per Ilaria”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Milano – Unadellahato una copia del libro 'Dei' di Cesare Beccaria e una lettera algenerale dell'Ungheria a Milano per chiedere "l'" di, la militante antifascista detenuta a Budapest. "è detenuta in condizioni disumane - ha spiegato il segretario generale delladi Milano, Luca Stanzione, dopo l'incontro nella sede consolare in via Fieno - e abbiamo deciso dire l'opera di Cesare Beccaria perché quelle parole simbolo di un'Europa democratica devono tornare ad albergare nelle coscienze". Successivamente c’è stato un ...