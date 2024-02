Salerno | sequestrate undici attività commerciali

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nella mattinata di oggi, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 10 indagati, procedendo contestualmente al sequestro di 11. In particolare, il G.I.P. del Tribunale di, su richiesta di questa Procura, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di D. Z., V. B., M. S., C. D. R., V. C. e A. L., la misura cautelare del divieto di dimora nella regione Campania nei confronti di M. D’A., M. D. B., E. D. R. e D. P., quest’ultimo destinatario anche della misura interdittiva della sospensione dall’esercizio della professione dista per la durata di un anno, nonché una serie di misure cautelari patrimoniali di ...