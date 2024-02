Salernitana | tentativo per Balotelli | l’Adana ‘sbatte la porta in faccia’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sfuma il ritorno di Marioin Italia, almeno in questa sessione di calciomercato. Laè scatenata sul fronte trattative e il direttore Sabatini è in contatto per regalare una squadra competitiva al tecnico Filippo Inzaghi e tentare il miracolo salvezza. Il club granata ha contattato Marionella giornata di oggi per sondare la possibilità di un ritorno dell’ex Inter in Serie A. Secondo quanto riferito da Sky Sport, proprietario del cartellino, ha detto no. Calciomercato Calciomercato, le ultime in Serie A: le nuove squadre di Masina, Pellegrino e Yerry Mina Sabatini ha contattato direttamente l’attaccante italiano, ma il club turco ha bloccato ogni trattativa....