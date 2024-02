Salernitana | quattro colpi | c’è anche il bomber d’Israele

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ultimo giorno di calciomercato laha ufficializzatooperazioni in entrata. L’ultima è stata ratificata a pochi secondi dal gong: la società campana ha ingaggiato Shon Weissman, attaccante della nazionale israeliana, classe ’96, che arriva a titolo temporaneo dal Granada. Walter Sabatini è pronto a scommettere su di lui per rilanciare l’attacco della. I campani, sempre in giornata, hanno ufficializzato l’ingaggio di Emanuel Vignato, trequartista classe 2000 che arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Pisa. Pupillo di Sabatini, il 24enne tornerà ad essere protagonista in serie A. Dal Milan, invece, è arrivato in prestito il difensore Marco Pellegrino, classe 2002 che in rossonero ha trovato pochissimo spazio. Per il centrocampo, invece, Sabatini ha puntato su ...