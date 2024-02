Salernitana | finale di mercato con il botto | quattro arrivi nell’ultimo giorno | ecco Weissman dal Granada

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 1 febbraio 2024)scatenatadella sessione invernale di calcio. Il club campano ha infatti annunciato bencolpi in entrata, tra cui spicca l’arrivo di Shon: il classe ’96, attaccante della nazionale israeliana, arriva in prestito dal. Prestito con diritto di riscatto anche per Emanuel Vignato, trequartista classe 2000 in arrivo dal Pisa e pupillo di Sabatini. Arriva inoltre a titolo temporaneo il giovane difensore Marco Pellegrino, classe 2002 che al Milan ha trovato davvero pochissimo spazio. Iron Gomis va invece a rinforzare il centrocampo della, il classe ’99 arriva in prestito dai turchi del KasÕmpa?a Spor Kulübü. Nelle prossime ore è atteso anche l’annuncio di Jerome Boateng, che in quanto ...